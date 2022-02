Denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus in München verkauft

Bosseler & Abeking hat erneut eine größere Liegenschaft vermittelt. Das aus insgesamt zwölf Wohn- und Gewerbeeinheiten bestehende Mehrfamilienhaus aus der Jahrhundertwende befindet sich auf einem ca. 520 m² großen Grundstück in der südlichen Münchner Innenstadt an der Theresienwiese. Die Immobilie verfügt über knapp 700 m² vermietbare Fläche, aufgeteilt in zwölf Wohn- und Gewerbeeinheiten.

„Der außerordentlich repräsentative Zustand der denkmalgeschützten Liegenschaft und die wirtschaftlich hervorragende Situation der Immobilie haben zu einer für beide Parteien höchst zufriedenstellenden Transaktion geführt.“, so Sebastian Eichhorn, Mitglied der Geschäftsleitung bei Bosseler & Abeking und für die Transaktion zuständig.



Über die genaue Lage und Kaufpreis der Liegenschaft wurde Stillschweigen unter den Parteien vereinbart.