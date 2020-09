Der Denkmalbeirat der Stadt Frankfurt kürt in jedem Jahr ein Denkmal, das im vorangegangenen Jahr Gegenstand einer herausragenden Sanierungs- oder Restaurierungsleistung war. Am Dienstag, 29. September, ist ein sehr ungewöhnliches Umbauprojekt als „Denkmal des Jahres 2019“ gewürdigt worden: der zu einem Wohnhaus umgebaute ehemalige Luftschutzbunker an der Gründenseestraße in Fechenheim. Planungsdezernent Mike Josef hat gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Denkmalbeirats, Thomas Bauer, dem Eigentümer und Bauherrn Ekkehard Moeser und Vertretern des Denkmalamtes und der Presse vor Ort eine Ehrentafel feierlich enthüllt.

