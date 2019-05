DEMIRE erwirbt fünf Karstadt-Warenhäuser für 71 Mio. Euro

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat im Rahmen eines Share-Deals fünf Karstadt-Warenhäuser für 71 Millionen Euro erworben. Laut ersten Markinformationen soll es sich beim Verkäufer um die RFR Holding handeln. Das Immobilienunternehmen hatte die fünf Häuser im Rahmen eines größeren Portfolio-Deals Ende Dezember vom israelischen Milliardär Beny Steinmetz erworben [RFR Holding übernimmt 13 Karstadt-Immobilien].

Die Objekte befinden sich in zentraler Innenstadtlage in Memmingen (Königsgraben 3), Trier, Offenburg, Goslar und Celle. Die durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit (WALT) der Objekte beträgt 14,4 Jahre, was sich positiv auf den WALT des Gesamtportfolios des Unternehmens auswirkt. Die Objekte werden rund 3,1 Millionen Euro pro Jahr zum FFO I vor Steuern und Minderheiten beisteuern. Der Besitzübergang ist für das zweite Halbjahr 2019 geplant.



,„Die zweite Portfolioübernahme in 2019 erhöht den Immobilienbestand auf insgesamt ca. 1,4 Mrd. Euro. Das entspricht einem externen Wachstum von bisher rund 21 % im laufenden Geschäftsjahr. Die Warenhäuser dienen der Beimischung zu unserem jüngst erworbenen Büroportfolio und halten die Einzelhandelsquote auf konstantem Niveau. Die Realisierung von Wachstumspotentialen ist ein Kern der DEMIRE Strategie“, kommentiert Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der DEMIRE.