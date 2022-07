DEMIRE verlängert Mietvertrag mit Imotex über 56.000 m²

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat den Mietvertrag mit Imotex Modecenter für eine Gewerbeimmobilie in Neuss um drei Jahre verlängert. Die bekannte Modegroßhandelsplattform für Sofortware nutzt die rund 56.000 m² Mietfläche umfassende Immobilie bis 2025 weiterhin als Kompetenzzentrum für den Modegroßhandel vor Ort sowie digital.

.

Mit dem bisherigen Center Manager Unimo, der das Objekt in der Breslauer Straße 8 im Jahr 2006 erwarb und 2019 an DEMIRE weiterverkaufte [wir berichteten], wurde zum 01.01.2023 gleichsam eine Mandatsverlängerung um drei Jahre vereinbart.



Imotex nutzt das Objekt für Verkaufs- und Lagerflächen, über 140 Show Rooms beherbergen rund 400 Kollektionen. Durch die Vertragsverlängerung mit dem Center Manager Unimo bleibt der bewährte Service für die Kunden erhalten.



Das Gebäude profitiert von seiner Lage an der Stadtgrenze zu Düsseldorf. Die Straßenbahnhaltestelle Rheinpark-Center Süd befindet sich in direkter Nachbarschaft. Über die nur wenige Autominuten entfernte Autobahn A46 besteht Anschluss an den Fernverkehr.