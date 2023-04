DEMIRE verkauft Telekomimmobilie in Ulm an Family Office

Die DEMIRE verkauft im Rahmen der Portfoliooptimierung das Telekom-Gebäude in der Ulmer Olgastraße an ein deutsches Family Office. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Deutsche Mittelstand Real Estate AG (DEMIRE) hat das Bürogebäude am Bahnhofplatz 2, Olgastraße 63-67, Zeitblomstraße 8 an ein deutsches Family Office veräußert, das zuletzt mit 87 Mio. Euro in den Büchern stand. Die Übergabe des Objektes soll zeitnah erfolgen. Die Immobilie verfügt über eine Mietfläche von rund 48.000 m² und liegt in prägnanter innerstädtischer Lage in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs. Das Objekt zählt mit der Deutschen Telekom einen langjährigen, namhaften Hauptmieter. Die Jahresbruttomieteinahmen belaufen sich auf rund 5,2 Mio. Euro.



Der Verkauf dient der weiteren Portfoliooptimierung und Diversifizierung der Mietertragsstruktur. Während der Anteil der Deutschen Telekom an den Mieterträgen vor fünf Jahren noch bei über 30 % lag, sank dieser bis Ende 2022 bereits auf 14 % und wird nach dem Verkauf bei unter 10 % liegen.