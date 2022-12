DEMIRE verkauft LogPark Leipzig für 121 Mio.

Die DEMIRE hat im Jahresendspurt einen großvolumigen Deal in Leipzig in trockene Tücher gebracht: Der LogPark in Leipzig wechselt für rund 121 Mio. Euro den Eigentümer. Die Logistikimmobilie mit einer Mietfläche von rund 159.000 m² geht an einen deutschen institutionellen Investor.

