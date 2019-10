DEMIRE verkauft fünf Immobilien für 32,2 Mio. Euro

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG setzt die Strategie „Realize Potential“ konsequent um, dazu gehört neben Ankäufen auch der selektive Verkauf von Immobilien. Fünf Immobilien wurden in Einzeltransaktionen veräußert, es handelt sich um Büro- und Einzelhandelsobjekte in Bremen, Rendsburg, Stahnsdorf, Wahlstedt und Wurzen.

.

Die Büroimmobilie in der brandenburgische Gemeinde Stahnsdorf, südwestlich von Berlin, ist mit einem Kaufpreis von 24,4 Mio. Euro das größte der Verkaufsobjekte. Es handelt sich um ein ehemaliges Kasernengelände mit 17.110 m² Mietfläche am südlichen Rand des Ortes, das aktuell noch an die Deutsche Telekom vermietet ist. Käufer ist ein erfahrener Projektentwickler mit lokaler Expertise.



Die vier weiteren Veräußerungen sind Teil des Verkaufsprogramms für Kleinobjekte der DEMIRE AG. Ziel ist die stärkere Fokussierung des Portfolios auf institutionelle Objektgrößenordnungen, die die aktuell verkauften Kleinobjekte mit durchschnittlich 1,9 Mio. Euro nicht erreichen. Durch das Programm wird die durchschnittliche Objektgröße des Portfolios gesteigert und der Verwaltungsaufwand reduziert.



„Die Strategie REALize Potential sieht neben den zuletzt berichteten Ankäufen eine Dynamisierung und weitere Institutionalisierung des Portfolios vor. Wir freuen uns, erste Umsetzungserfolge nun auch beim Verkauf zu berichten. Zudem belegen die erzielten Preise die konservative Bewertung unserer Immobilien eindrucksvoll und zeigen, dass es uns gelingt, die vorhandenen Wert-Potentiale vollständig zu realisieren. Die Verkaufserlöse werden wir zum weiteren Wachstum der DEMIRE einsetzen“, kommentiert DEMIRE-Chef Ingo Hartlief.