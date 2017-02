DEMIRE verkauft Squadra-Beteiligung

Für einen Preis von 7,2 Millionen Euro hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ihre 25%-Beteiligung an der Squadra Immobilien GmbH & Co. KGaA an einen deutschen Investor verkauft. Bei Squadra handelt es sich um eine Projektentwicklungsgesellschaft, an der DEMIRE schon vor der strategischen Neuausrichtung auf das Bestandsmanagement in Secondary Locations eine Beteiligung hielt. Einzig aktuell verbliebenes Projekt dieser Gesellschaft sind die Blue Towers in Frankfurter Stadtteil. Die in 1992 errichteten Blue Towers fungierte früher als Headquarter der IG Metall. Später hatte auch die DEMIRE - bis Ende 2016 - ihre Hauptverwaltung im Objekt. Die vermietbare Fläche beträgt 23.500 m². In der Tiefgarage sind 424 Parkplätze vorhanden. Da das Gebäude nicht mehr zeitgemäß ist, wird es einem umfassenden Re-Development unterzogen. Aus dem jetzt erfolgten Verkauf der Beteiligung erzielt der DEMIRE-Konzern einen Buchgewinn in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro, der rückwirkend zum 31. Dezember 2016 bilanzwirksam ist.

