Demire steigert FFO I auf 5,2 Millionen Euro

Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat sich im ersten Quartal 2018 solide weiterentwickelt. Die annualisierte Vertragsmiete ist aufgrund der Vermietungsleistungen und dem damit verbundenen Abbau von Leerständen von 72,1 Millionen Euro per 31. Dezember 2017 auf 72,4 Millionen Euro zum 31. März 2018 gestiegen. Like-for-like haben sich die annualisierten Mieteinnahmen seit dem Bilanzstichtag 31.12.2017 um 1,6 % erhöht.

Die Funds from Operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) erreichten aufgrund eines niedrigeren Zinsaufwandes und einer verbesserten Steuerlast 5,2 Millionen Euro im ersten Quartal 2018 (Q1 2017: 2,0 Millionen Euro). Die Funds from Operations sind, im Rahmen des geplanten Gesamtinvestitionsaufwands für das Geschäftsjahr 2018, im ersten Quartal noch durch einen geringeren Investitionsaufwand geprägt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ist mit 30,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2017: 3,7 Millionen Euro) kräftig gestiegen. Der deutliche Anstieg ist auf Bewertungsgewinne, reduzierte Finanzaufwendungen und geringere allgemeine Verwaltungskosten zurückzuführen.



Die EPRA-Leerstandsquote konnte gegenüber dem Jahresende 2017 um 80 Basispunkte auf 8,6 % zum Berichtsstichtag reduziert werden. Aufgrund von Neuvermietungen und Reduzierung von Leerstand erzielte der Demire-Konzern im Dreimonatszeitraum 2018 Mieterträge in Höhe von EUR 18,3 Millionen, die durch Immobilienveräußerung lediglich um 1,5 % niedriger als in der Vorjahresperiode (18,5 Millionen Euro) lagen.



Nettoverschuldungsgrad sinkt um 200 Basispunkte unter 60 %

Der EPRA-NAV pro Aktie lag unverwässert mit 6,47 Euro (+8,5 %) und verwässert mit 5,29 Euro (+7,1 %) über dem Niveau zum Jahresende 2017 (5,96 Euro bzw. 4,94 Euro). Der Netto-Verschuldungsgrad (Loan-to-Value) konnte zum 31. März 2018 mit 58,1 % um weitere 200 Basispunkte gegenüber dem Jahresende 2017 (60,1 %) signifikant verbessert werden. Die durchschnittlichen Zinskosten sind mit 3,0 % p.a. unverändert auf einem niedrigen Niveau.



„Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 haben wir den mit unserer Strategie Demire 2.0 eingeschlagenen Weg auch im ersten Quartal 2018 konsequent beibehalten. Im laufenden Geschäftsjahr richten wir unseren Fokus auf den sukzessiven Ausbau des Immobilienportfolios und die weitere Optimierung der Konzernstruktur,“ kommentiert CEO/CFO Ralf Kind.



Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Der Vorstand bekräftigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 für die FFO I von 16 bis 18 Millionen Euro. Auf Basis des aktuellen Immobilienbestandes erwartet die Gesellschaft Mieterträge von rund 71 bis 73 Millionen Euro für das Gesamtjahr.