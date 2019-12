DEMIRE-Portfolio wächst auf 1,5 Mrd. an

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat mit dem Ankauf des Hotels Roomers in Frankfurt und des Modezentrums Imotex in Neuss für insgesamt 118 Mio. Euro (inkl. Anschaffungsnebenkosten) das eigene Portfolio auf rund 1,5 Mrd. Euro ausgebaut. DEMIRE-Chef Ingo Hartlief sieht das Unternehmen auf gutem Weg, mittelfristig einen Portfoliowert von rund 2 Mrd. Euro zu erreichen. „2020 erwarten wir aus beiden Häusern einen FFO-Beitrag (FFO I vor Steuern) von deutlich über 4 Mio. Euro. Zudem werden sich die vollvermieteten Immobilien auf die Ertragskraft des Gesamtportfolios, die Entwicklung der Vermietungsquote und den WALT der DEMIRE positiv auswirken.“

.

Nach den vorangegangenen Akquisitionen eines Büroportfolios für rund 167 Mio. Euro, eines Warenhausportfolios für rund 71 Mio. Euro sowie dem Verkauf nicht strategischer Objekte für rund 50 Mio. Euro setzt der Bestandshalter mit diesen Ankäufen die Wachstumsstrategie weiter fort. Insgesamt beträgt das Transaktionsvolumen im laufenden Jahr rund 406 Mio. Euro (Ankaufsvolumen: rund 356 Mio. Euro).



Bei den jüngsten Transaktionen handelt es sich um das in 2009 sanierte Roomers-Hotel in der Gutleutstraße 85 nahe des Hauptbahnhofs, das über 116 Zimmer auf einer Fläche von rund 5.400 m² verfügt, sowie dem B2B-Modecenter Imotex in Neuss. Die Immobilie liegt in der Breslauer Straße 8, im Rheinpark-Center, und umfasst eine Fläche von rund 54.000 m². Verkäuferin des Gebäudes ist die Schweizer Unimo Group, die den Komplex 2006 erwarb und das Property Management verantwortet.