DEMIRE plant Zukäufe

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat sich auch im zweiten Quartal 2018 gut entwickelt und meldet damit für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres einen deutlichen Gewinnanstieg. „Die guten Ergebnisse des ersten Halbjahres 2018 bestätigen die positiven Auswirkungen unserer DEMIRE 2.0 Strategie. So sind wir unter anderem einem wesentlichen Ziel, der Reduzierung des Netto-Verschuldungsgrades auf rund 50 %, zum Bilanzstichtag deutlich nähergekommen. Unser besonderes Augenmerk im zweiten Halbjahr 2018 und darüber hinaus gilt der Umsetzung des geplanten Wachstums unseres Immobilienportfolios. Hierfür arbeiten wir mit Hochdruck an dem Ausbau unserer Akquisitionspipeline und unseres Immobiliennetzwerks in einem kompetitiven Investmentmarkt. Die weitere Reduzierung unserer Verschuldungsquote und die Optimierung unserer Konzernstruktur sind ebenfalls wichtige Bausteine und Ziele zum Ausbau der DEMIRE zu einer führenden börsennotierten Gewerbeimmobilienplattform in Deutschland", so CEO/CFO Ralf Kind.

.

Das Bestandsportfolio des Konzerns umfasste zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2018 insgesamt 87 Gewerbeimmobilien (31. Dezember 2017: 86 Immobilien) mit einer vermietbaren Gebäudefläche von insgesamt rund 1 Million Quadratmetern, deren Marktwert sich auf rund 1.105 Millionen Euro summierte (31. Dezember 2017: 1.034 Millionen Euro). Die annualisierte Vertragsmiete stieg im Berichtszeitraum von 72,1 Millionen Euro zum 31. Dezember 2017 auf nunmehr 72,5 Millionen Euro. Die EPRA-Leerstandsquote des Bestandsportfolios konnte im ersten Halbjahr durch eine gute operative Vermietungsleistung und unter Berücksichtigung bereits verkaufter Immobilien um weitere 160 Basispunkte auf nunmehr 7,8 % reduziert werden (31. Dezember 2017: 9,4 %).



Die Mieterträge des Konzerns beliefen sich im ersten Halbjahr 2018 auf insgesamt 36,6 Millionen Euro (H1 2017: 37,2 Millionen Euro), die gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund des bilanzwirksamen Verkaufs von nicht strategischen Immobilien in den letzten 12 Monaten leicht um 1,8 % gesunken sind. Der Rückgang konnte größtenteils durch den erfolgreichen Abbau von Leerstandsflächen kompensiert werden. Das Ergebnis aus der Vermietung von Immobilien betrug im Berichtszeitraum 28,1 Millionen Euro und lag damit um 2,7 % über dem Wert der entsprechenden Vorjahresperiode (H1 2017: 27,3 Millionen Euro).



Die FFO I (nach Steuern und vor Minderheiten) betrugen aufgrund eines niedrigeren Zinsaufwands und durch Optimierung der Gruppenstruktur verbesserter Steuerlast zum Stichtag 30. Juni 2018 11,4 Millionen Euro (H1 2017: 4,9 Millionen Euro), nach Minderheiten und Steuern betrugen die FFO I 9,1 Millionen Euro (H1 2017: 0,9 Millionen Euro). Die Funds from operations waren im Rahmen des geplanten Gesamtinvestitionsaufwands für das Geschäftsjahr 2018 im ersten Halbjahr noch durch einen geringeren Investitionsaufwand geprägt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Verkauf von Immobilien, lagen die Funds from operations (FFO II) nach Steuern und vor Minderheiten bei 11,4 Millionen Euro (H1 2017: 4,5 Millionen Euro) sowie nach Steuern und nach Minderheiten bei 9,1 Millionen Euro(H1 2017: 0,5 Millionen Euro).



Angesichts der positiven Entwicklung während des ersten Halbjahres bekräftigt der Vorstand auf Basis des aktuellen Immobilienbestandes seine Prognose für die FFO I (nach Steuern und vor Minderheiten) des Gesamtjahres 2018 in einer Größenordnung von 16 bis 18 Millionen Euro. Zudem erwartet die DEMIRE im Geschäftsjahr 2018 Mieterträge zwischen 71 Millionen und 73 Millionen Euro zu erwirtschaften.