DEMIRE nimmt Prognose für 2017 zurück

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG macht schwere Zeiten durch. Wie das Unternehmen mitteilte, werde die Prognose des operativen Ergebnisses FFO für das Geschäftsjahr 2016 deutlich unterschritten. Grund sei, dass sich die geplanten Reduzierungen von Verwaltungskosten noch nicht realisieren ließen. Auch die bereits abgegebene Prognose für 2017 wurde zurückgenommen. Der Kurs der DEMIRE-Aktie hatte daraufhin am heutigen Donnerstag deutliche Verluste zu verzeichnen. Erst gestern hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass Vorstand Andreas Steyer zum 30. Juni aus dem Unternehmen ausscheiden werde [Hon.-Prof. Andreas Steyer scheidet bei DEMIRE AG aus].

Im Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2016 hatte der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG eine Prognose der FFO für das Geschäftsjahr 2016 vor Minderheiten in Höhe von 19,1 Mio. Euro und nach Minderheiten in Höhe von 13,9 Mio. Euro abgegeben und diese Erwartungen in mehreren Zwischenmitteilungen bestätigt [DEMIRE steigert Ergebnis ]. Tatsächlich erzielt wird nun aber ein FFO für 2016 zwischen 7,0 und 8,0 Mio. Euro vor Minderheiten und zwischen 2,0 und 3,0 Mio. Euro nach Minderheiten. Die vorgenannten FFO-Beträge würden sich unter Berücksichtigung der Erträge aus Verkäufen um rd. 5,0 Mio. Euro auf 12,0 bis 13,0 Mio. Euro vor Minderheiten und auf 7,0 bis 8,0 Mio. Euro nach Minderheiten erhöhen, so das Unternehmen.



Als weitere Gründe für das schlechte Ergebnis und die unterschrittene Prognose machte DEMIRE die nicht umgesetzten geplanten Verrechnungen von Steuern auf Ebene bestimmter Tochtergesellschaften mit Verlustvorträgen verantwortlich. Zudem seien unerwartet hohe Kosten für Mieterausbauten angefallen, die aber zu einer Reduzierung von Leerstandsflächen und einer Steigerung der Mieterträge geführt hätten. Eine neue Prognose für 2017 will der DEMIRE-Vorstand nach Aktualisierung der Planungsrechnung bekannt geben.