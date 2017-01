DEMIRE konzentriert sich aufs Kerngeschäft

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG reduziert ihr Immobilienportfolio deutlich von 178 auf 94 und konzentriert sich damit weiter auf ausgewählte Standorte und Immobilienprojekte. Das Unternehmen verkaufte ein Immobilienpaket mit 84 nicht strategiekonformen Gebäuden sowie Teilen einer Liegenschaft in Darmstadt zu einem Preis von insgesamt 21,6 Mio. Euro. Dabei handelt es sich um Objekte in meist dezentralen Lagen, die an die Deutsche Post DHL Group vermietet sind, und die jeweils einen Wert von unter 500.000 Euro aufweisen. Die Immobilie in Darmstadt ist gegenwärtig an die Deutsche Telekom vermietet.

Die Verkaufserlöse sollen in strategiekonforme Akquisitionen reinvestiert werden. Dabei stehen Einzelobjektgrößen zwischen 10 und 50 Mio. Euro im Fokus. „Der Verkauf zeigt, dass wir uns wie angekündigt im Rahmen unseres aktiven Portfoliomanagements konsequent von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilien trennen", erklärte Vorstandssprecher Prof. Andreas Steyer. „Die von uns angestrebte Bestandsoptimierung schreitet somit schneller voran als geplant.“





Veräußerte Liegenschaft in Darmstadt, die an die Deutsche Telekom vermietet ist



Der erzielte Veräußerungserlös lag laut Angaben von DEMIRE insgesamt um mehr als 3 Mio. Euro über dem aktuellen Fair Value bzw. rd 16 % über den aktuellen Verkehrswerten. Die Verkäufe sind im Geschäftsjahr 2016 bilanzwirksam. Mit dem Verkauf will DEMIRE die Komplexität des Immobilienportfolios weiter reduzieren, was sich positiv auf die Property-Management- und Verwaltungskosten auswirken soll. Zudem verbessert sich durch die Transaktion die EPRA-Leerstandsrate (zum 31.12.2015 12,8 % auf 10,4 % zum 31.12.2016: 10,4 % pro forma) weiter.