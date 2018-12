DEMIRE holt sich Ingo Hartlief an Bord

Die Deutsche Mittelstand Real Estate AG ist auf Wachstumskurs und hat sich für ihren Kurs Ingo Hartlief FRICS an die Spitze geholt. Der Ex-COO von Corpus Sireo verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche. Er war Vice CEO & COO bei Corpus Sireo Real Estate, CEO der Swiss Life KVGmbH und Geschäftsführer bei Union Investment Real Estate. Der bisherige Alleinvorstand von DEMIRE Ralf Kind rückt damit in die zweite Reihe.

.

„Wir freuen uns, mit Ingo Hartlief eine der profiliertesten Persönlichkeiten der deutschen Immobilienwirtschaft für die Gesellschaft gewonnen zu haben. Seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Investment und Asset Management, Transactions und Portfolio Management wird für die Gesellschaft bei ihrem geplanten weiteren Wachstum von großem Nutzen sein“, kommentiert der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Alexander Goepfert.



In den vergangenen Monaten hatte die Gesellschaft unter anderem ihre Funds From Operations erheblich steigern und die EPRA-Leerstandsquote sowie den Netto-Verschuldensgrad deutlich senken können. Zudem konnte die Prognoseerhöhung für das Geschäftsjahr 2018 jüngst bekräftigt werden.