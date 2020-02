Demire vermietet zweimal an Brother Industries in Bad Vilbel

Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat zwei Unternehmen der Brother Industries aus Japan für ihren Bürokomplex in der Konrad-Adenauer-Allee 1-11 in Bad Vilbel gewinnen können. Brother International GmbH hat ihren Sitz seit 1974 in Bad Vilbel und ist ein Produzent und Lieferant von Faxgeräten, Druckern und Multifunktionsgeräten für Bürobedarf. Brother Sewing Machines Europe GmbH produziert und vertreibt unter anderem Näh-, Strick- und Kombimaschinen. Die beiden neuen Nutzer belegen künftig etwa 4.500 m² und haben sich für zehn Jahre gebunden. Dadurch sinkt die wirtschaftliche Leerstandsquote des Objekts auf 11,0 Prozent, die durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge beträgt nunmehr 7,2 Jahre.

.

Die auf Gewerbeimmobilien in deutschen Mittel- und Großstädten abseits der Top-7 spezialisierte Demire hatte das 26.000-m²-Objekt erst im Frühjahr des vergangenen Jahres neben weiteren Objekten in Essen, Köln und Aschheim im Rahmen einer Portfolio-Transaktion von Publity erworben [wir berichteten]. Zum damaligen Zeitpunkt wies die Immobilie einen Leerstand von rund 69 Prozent und einen WALT von 4,6 Jahren aus. Im Rahmen der DEMIRE „Realize-Potential“-Strategie wurde das Objekt repositioniert und von einer ehemaligen Single-Tenant-Immobilie in einen Bürokomplex für unterschiedliche Nutzer umfunktioniert. Das Unternehmen konnte seit Erwerb bereits insgesamt Mietverträge über 15.500 m² verlängern oder neu abschließen. Sowohl der FFO-Beitrag als auch der Objektwert wurden damit deutlich gesteigert.