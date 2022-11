DEMIRE erzielt Vermietungsrekord

Die DEMIRE AG verzeichnet mit 194.840 m² eine Rekord-Vermietungsleistung. Dies geht aus den Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres hervor. Darüber hinaus erwägt einen Teil ihrer 1,875% Senior Notes 2019/2024 über den Markt zurückzukaufen.

.

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG verzeichnet mit 194.840 m² eine Rekord-Vermietungsleistung für einen Neunmonatszeitraum. In Folge sank die EPRA-Leerstandsquote auf 9,4 Prozent zum Ende des dritten Quartals 2022 (31.12.2021: 11,0 Prozent) und der WALT erreicht ein historisches Hoch von 5,0 Jahren. Durch erfolgreiche Großvermietungen wie im „LogPark“ Leipzig [wir berichteten] sowie die Indexierung bestehender Mietverträge legte das Like-for-Like-Wachstum der annualisierten Vertragsmieten zum Stichtag um 4,9 Prozent auf Jahressicht zu.



Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres verzeichnet die DEMIRE mit 194.840 m² eine Rekord-Vermietungsleistung. Auch die wesentlichen Kennzahlen des Konzerns bewegen sich in den ersten neun Monaten 2022 innerhalb der Erwartungen des Vorstands bzw. teilweise sogar über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Mieterträge belaufen sich nach strategischen Portfoliobereinigungen im Vorjahr auf 59,9 Mio. Euro (9M 2021: 62,3 Mio. Euro). Das Ergebnis aus der Vermietung entwickelt sich analog dazu und liegt bei 47,7 Mio. Euro (9M 2021: 51,8 Mio. Euro).



Die Funds from Operations I (nach Steuern, vor Minderheiten) wachsen im Berichtszeitraum um 1,4 Prozent bzw. auf 30,8 Mio. Euro nach 30,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der NAV je Aktie (unverwässert) sinkt nach einer Dividendenauszahlung von 5,96 Euro zum Jahresende 2021 auf 5,87 Euro.



Die durchschnittliche nominale Fremdkapitalverzinsung liegt mit 1,67 Prozent p.a. unverändert auf einem attraktiven Niveau. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) beläuft sich nach der Dividendenausschüttung auf 51,2 Prozent (-20 Basispunkte zum Vorquartal), während die Liquidität zum 30.09.2022 mit 95,6 Mio. Euro komfortabel bleibt.



Der Vorstand beurteilt die gesamtwirtschaftliche Lage auch bis zum Jahresende und darüber hinaus als herausfordernd. Weder eine friedliche Lösung im Krieg um die Ukraine noch eine deutliche Abschwächung der Inflation werden erwartet. Die Unsicherheit an den Transaktionsmärkten für Immobilien bleibt infolgedessen hoch, nicht zuletzt aufgrund der aufwärtsgerichteten Zinsentwicklung. Dennoch bestätigt der Vorstand vor dem Hintergrund des bislang positiven Geschäftsjahres 2022 die Prognose für das Gesamtjahr: Die Mieterträge werden zwischen 78,0 und 80,0 Millionen Euro (2021: 82,3 Millionen Euro) und die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen 38,5 und 40,5 Millionen Euro (2021: 39,8 Millionen Euro) erwartet.



Darüber hinaus kündigt das Unternehmen an, dass erwogen wird, bis zu 50 Mio. Euro des Nominalwertes seiner 1,875 % Senior Note, die im Oktober 2024 ausläuft und am Euro MTF Markt in Luxemburg gehandelt wird, als Teil ihrer fortlaufenden Liquiditätssteuerung zurückzukaufen. Rückkäufe erfolgen nach alleinigem Ermessen der DEMIRE zu Preisen, die unter Berücksichtigung der Marktbedingungen festzulegen sind. Es wurde keine maximale Gegenleistung festgelegt. DEMIRE hat Morgan Stanley beauftragt, sie bei dem Rückkauf zu unterstützen. Die Käufe werden über den Markt während zunächst 30 Kalendertagen ab dem Datum dieser Veröffentlichung und möglicherweise auf unbestimmte Zeit danach marktnah durchgeführt.