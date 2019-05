DEMIRE erzielt Vermietungserfolge über 4.000 m² im neuen Büroportfolio

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat bereits vor dem Closing rund 4.000 m² in dem Anfang November 2018 erworbenen Value-Add-Portfolio von Publity neu vermietet [wir berichteten]. Damit sinkt die Leerstandsquote des aus vier Büroimmobilien bestehenden Portfolios von 28,3 Prozent auf 23,8 Prozent. Das Closing für die für rund 167 Mio. Euro angekauften Objekte in Essen, Köln und Bad Vilbel sowie Aschheim-Dornach erfolgte am 30. April 2019.

In dem Objekt in Bad Vilbel konnten drei neue Mieter gewonnen werden, darunter zwei IT-Dienstleister sowie ein Kantinenbetreiber. Damit sinkt die Leerstandsquote in diesem Objekt von 69 Prozent bei Ankauf am 1. November 2018 auf nunmehr 57 Prozent. Das einstige Single-Tenant-Objekt mit einer Mietfläche von rund 26.000 m² wird als Multi-Tenant-Objekt repositioniert.



In dem zweigeschossigen Bürokomplex in Köln hat das Unternehmen einen Einzelhändler gewinnen können und damit das Objekt mit einer Mietfläche von rund 5.200 m² vollständig vermietet. In der Multi-Tenant-Büroimmobilie “Office Park Bredeney“ in Essen konnten zwei neue Mietverträge, u.a. mit einem Industrieunternehmen und einem Bildungsträger, mit einer Mietfläche von rund 830 m² abgeschlossen werden.