DEMIRE erreicht Prognose trotz Portfolioabbau

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate schließt das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der angehobenen Prognose ab und zeigt sich trotz Portfolioverkleinerung stabil. Verkäufe, Kostensenkungen und operative Fortschritte prägen die Entwicklung. Für 2026 setzt der Vorstand auf weitere Effizienzsteigerungen und eine gezielte Wertentwicklung im Bestand.

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Mit Mieteinnahmen von 53,5 Millionen Euro und einer FFO I von 10,1 Millionen Euro erfüllt DEMIRE die eigenen Erwartungen für 2025. Gleichzeitig reduziert das Unternehmen Verwaltungskosten deutlich und veräußert elf Immobilien. Für 2026 werden sinkende Erträge erwartet, während die finanzielle Stabilität und strategische Positionierung weiter gestärkt wurden.



„Mit einer guten Vermietungsleistung und einer verbesserten Kostenbasis konnten wir die FFO auf unser zuletzt im Dezember angehobenes Ziel steuern. Als neuer CEO ist mein Ziel in 2026, weitere Effizienzpotenziale zu heben und die Wertschaffung im Portfolio weiter voranzubringen“, sagt CEO Dr. Dirk Rüffel.



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich im Geschäftsjahr 2025 von -93,0 Millionen Euro auf -34,9 Millionen Euro. Wesentlich verantwortlich für das weiterhin negative EBIT ist – wie bereits im Vorjahr – die Fair-Value-Anpassung des Immobilienbestands in Höhe von -58,8 Millionen Euro (Vorjahr: -58,7 Millionen Euro). Dies entspricht einer Like-for-like-Abwertung von 4,6 Prozent auf den Portfoliowert zum Jahresende 2024 (Vorjahr: -4,0 Prozent).



Das Portfolio hatte am 31. Dezember 2025 einen Marktwert von 688,3 Millionen Euro, nach rund 779,3 Millionen Euro zum Jahresende 2024. Der Rückgang ist insbesondere auf Objektverkäufe sowie marktbedingte Abwertungen zurückzuführen. Neun Objekte wurden 2025 für insgesamt 46,6 Millionen Euro veräußert. Zwei weitere Objekte folgten 2026 mit einem Gesamtverkaufspreis von 17,5 Millionen Euro.



„Trotz eines unverändert herausfordernden Marktumfeldes konnten wir 2025 und Anfang 2026 elf Objekte erfolgreich veräußern. Aufgrund unserer selektiven Vorgehensweise bei Objektverkäufen werden wir eine potenzielle Marktbelebung in 2026 optimal nutzen können“, sagt Ralf Bongers.



Der Nettovermögenswert (NAV) sank von 258,1 Millionen Euro zum Jahresende 2024 auf 168,1 Millionen Euro zum 31. Dezember 2025. Das entspricht einem Rückgang je Aktie von 2,45 auf 1,59 Euro.



Der Nettoverschuldungsgrad gemäß Anleihebedingungen blieb mit 41,8 Prozent zum Jahresende 2025 nahezu stabil (Vorjahr: 40,9 Prozent). Die Verwaltungskosten sanken im Vergleich zum Vorjahr um 27,6 Prozent auf 10,0 Millionen Euro. Für fünf Immobilien wurden Bankdarlehen über insgesamt rund 77 Millionen Euro verlängert oder neu abgeschlossen, teilweise auch mit erhöhten Volumina.



„Die Optimierung unserer Konzern- und Kostenstruktur sowie die erfolgreiche Neuordnung und Ausweitung unserer Finanzierungen zeigen deutlich die erzielten Fortschritte im Geschäftsjahr 2025. Damit haben wir unsere organisatorische Basis und unsere finanzielle Stabilität nachhaltig gestärkt und sind für 2026 entsprechend gut aufgestellt“, sagt DEMIRE-CFO Tim Brückner.



Die Immobilienverkäufe werden sich in den Mieterträgen des Jahres 2026 widerspiegeln, die voraussichtlich zwischen 41,5 und 43,5 Millionen Euro liegen werden. Die FFO I werden zwischen -1,0 und 1,0 Millionen Euro erwartet. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die sinkenden Mieterträge zurückzuführen.