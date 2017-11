Demire-Chef Markus Drews hört auf

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat mitgeteilt, dass CEO Markus Drews das Unternehmen vorzeitig - aber „einvernehmlich“ - zum 31.12.2017 verlassen wird. Die von Markus Drews verantworteten Vorstandsressorts, insbesondere das Transaktionsgeschäft, werden von Vorstandsmitglied Ralf Kind (CFO) mit sofortiger Wirkung übernommen. Drews hatte seine Position erst seit dem 1. Juli 2017 inne, er folgte auf Andreas Speyer, der als CEO zu The Grounds gewechselt ist.

.

Der Aufsichtsrat plant die Ernennung eines weiteren operativen Vorstandsmitglieds, das gemeinsam mit Ralf Kind das Wachstum der DEMIRE und insbesondere den Ausbau des Immobilienportfolios auf 2 Milliarden Euro wie geplant weiter vorantreiben wird. Er wird insbesondere die Umsetzung des Strategieplans DEMIRE 2.0 fortführen, der in den letzten Monaten durch die erfolgreiche Refinanzierung teurer Verbindlichkeiten über eine unbesicherte, geratete Anleihe im Kapitalmarkt bereits erste Meilensteine verbuchen konnte und somit zukünftig zu einer deutlichen und nachhaltigen Steigerung der Profitabilität der DEMIRE führen wird. Die Umsetzung weiterer positiver Schritte unter DEMIRE 2.0 sind bis zum Ende des Jahres geplant. Hierzu hat die DEMIRE von ihren Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 15.11.2017 in Frankfurt hohe Zustimmungen zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Konzerngesellschaften erhalten, die zukünftig zu weiteren positiven Effekten auf die Funds from operations (FFO) führen.