Delta stellt Levi Strauss-Logistikzentrum fertig

Nach nur 21 Monaten Bauzeit seit dem ersten Spatenstich ist Deutschlands erstes Positive Footprint Wearhouse fertiggestellt und wird vom Entwickler Delta Development an den k├╝nftigen Mieter ├╝bergeben werden.

Das gesamte Geb├Ąude erstreckt sich ├╝ber rund 72.000 m┬▓ und wird bei seiner Inbetriebnahme im Fr├╝hjahr 2024 das gr├╝nste Distributionszentrum Deutschlands sein. Die neue Logistikimmobilie, die sich auf einem revitalisierten Bergbaustandort befindet, dient der Modemarke Levi Strauss f├╝r eine Mietdauer von 20 Jahren mit zus├Ątzlich 10-j├Ąhriger Verl├Ąngerungsoption als Distributionszentrum. Dabei zeichnet sich das Distributionszentrum vor allem durch den innovativen Cradle-to-Cradle Ansatz aus.



Mit dem Cradle-to-Cradle inspirierten Gro├čprojekt f├╝r Levi Strauss & Co. erf├╝llt Delta Development die steigenden Nachhaltigkeitsanspr├╝che an die Baubranche. Ein wesentlicher Fokus des Neubaus liegt auf der Verwendung von Materialien, die auf Wiederverwertung, Ressourcenschonung und Abfallreduktion ausgelegt sind. So wurden etwa Betonfundamente der stillgelegten Zeche Wulfen, die sich auf dem Entwicklungsgrundst├╝ck befunden haben, recycelt und anschlie├čend im Neubau wiederverwendet. Es wurden C2C-zertifizierte und gesunde Materialien verwendet und in einer Materialdatenbank dokumentiert. Das Projekt wurde f├╝r die Umgestaltung der ehemaligen Bergbaugebiets mit dem Sonderpreis des Deutschen Brownfield Verbandes ausgezeichnet.