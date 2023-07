Delta mit Levi Strauss-Logistikzentrum auf der Zielgeraden

Das neue Logistikzentrum von Levi Strauss & Co, das am nördlichen Ende des Ruhrgebiets im Dorstener Industriepark „Große Heide Wulfen“ entsteht, befindet sich im Endspurt. Nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit wird Delta Development das über 70.000 m² umfassende Neubauprojekt Mitte September an Levi Strauss & Co. übergeben.

