Delta Hotels startet seine Europaexpansion

Das zu Marriott International gehörende Brand Delta Hotels hat sein erstes europäisches Hotel in Offenbach eröffnet und startet damit seine Europa-Expansion. Das Hotel befindet sich auf der linken Main-Seite zwischen dem Frankfurter Stadtzentrum und Offenbach auf der Kaiserleistraße 45. Das Hotel umfasst 223 Zimmer und Suiten auf 590 m².

Das Hotel wird künftig von der Odyssey Offenbach GmbH betrieben. Flughafen und andere wichtige Orte in der Stadt sind von dem Hotel aus gut zu erreichen. Mit diesem Hotel umfasst Delta Hotels Portfolio nun insgesamt 50 Hotels. Neben dem Hotel in Frankfurt hat das Unternehmen auch vor kurzem ein Hotel in Shanghai und damit sein erstes Hotel in China eröffnet. Außerdem ist für dieses Jahr noch die Eröffnung eines Hotels in der Türkei geplant.