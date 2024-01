Delta Gruppe erweitert Geschäftsführung

Evelyn Parnigoni ist ab sofort Geschäftsführerin innerhalb der österreichischen Delta Gruppe. Sie ist in 2006 als Bauprojektmanagerin in der Gruppe gestartet und seit 2010 Prokuristin in der Delta Baumanagement GmbH.

Agenden im Unternehmen waren u.a. die Projektleitung bei Großbauprojekten und die Leitung des Standorts Wien der Delta Baumanagement GmbH. Sie ist Expertin für das Projektmanagement im Gesundheitswesen. In ihrer neu erweiterten Rolle wird Parnigoni nun als Geschäftsführerin den Standort Wien für Baumanagement leiten. Aufgrund der Zusammenführung mit INGOB ist der Mitarbeiter-Stand der Delta Baumanagement auf beiden Standorten aktuell auf mehr als 50 erweitert worden.