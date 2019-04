Delta Domizil vermittelt Ladenfläche am Jacobikirchhof in Göttingen

Der neue Food-Trendsetter „Sunnysu – Homemade Ice Cream“ hat in Bestlage, auf der Weender Straße rund 60 m² Ladenfläche langfristig angemietet. Sunnysu ist ein junges und stark wachsendes Unternehmen, das sich durch regionale Produkte auszeichnet. Beratend und vermittelnd tätig waren die Immobilienberater der Delta Domizil GmbH. Nicht der einzige Neuzugang in der Innenstadt. Nur zwei Straßen entfernt wird im Frühsommer die Burgerkette Hans im Glück eröffnen. Die neue Filiale wird auf den Flächen in der Goetheallee 8 einziehen.

