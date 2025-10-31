Delta Development startet zweites Cradle-to-Cradle-Projekt in Bornheim

Delta Development realisiert in Bornheim-Sechtem ein neues Logistikzentrum mit rund 32.500 m² Nutzfläche. Es ist bereits das zweite Projekt des Entwicklers am Standort. Der Baustart ist für Anfang 2026 vorgesehen. Ein weiteres Mal setzt der Projektentwickler auf das Cradle-to-Cradle-Prinzip mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen bei Bau und Betrieb effektiv zu reduzieren. Zum Einsatz kommen fossilfreie Energieträger sowie Holz als nachwachsende Ressource.

.

Die Finanzierung des Projekts erfolgt durch die CCAP Group, ein Investmentunternehmen mit Sitz in Amsterdam. Für Delta Development ist es bereits die zweite Projektentwicklung am Standort. Das Grundstück der ehemaligen Seidel-Konservenfabrik umfasst rund 52.500 m². Geplant ist der Bau eines Logistikzentrums mit drei Hallen und insgesamt 32.520 m² Nutzfläche. Hinzu kommen 20 Lkw- und 90 Pkw-Stellplätze sowie 28 Laderampen. Die drei Hallen sind in Units von jeweils 9.000 m² bis 20.000 m² teilbar – ideal für Nutzer aus der Logistikbranche.



Das Grundstück liegt in der Wirtschafts- und Logistikregion Köln-Bonn und verfügt über eine exzellente Lage mit multimodaler Anbindung. Die Autobahn A555 ist in fünf, die A4 in zwölf Minuten erreichbar. Der Bahnhof Roisdorf liegt rund sieben Kilometer, der Flughafen Köln-Bonn etwa 28 Kilometer entfernt.



Bei der Projektrealisierung spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Die Immobilie wird nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip geplant, das auf Kreislaufwirtschaft setzt und Ressourcen möglichst effizient nutzt. Bereits in Dorsten setzte Delta Development mit dem European Distribution Center für Levi Strauss & Co. ein solches Projekt um – ausgezeichnet mit dem Logix Award 2025 der Initiative Logistikimmobilien.



Durch Materialwiederverwendung, Abfallvermeidung und CO₂-neutrale Energieversorgung – unter anderem durch eine PV-Anlage – wird der ökologische Fußabdruck reduziert. Ziel ist die Zertifizierung mit DGNB-Platin, der höchsten Auszeichnungsstufe der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.



„Die Region Köln-Bonn ist eine der größten Metropolregionen der Welt. Als Verkehrsknotenpunkt spielt sie eine bedeutende Rolle für den Warenaustausch in Westeuropa und ist darüber hinaus internationales Drehkreuz für den Transport auf Land-, Wasser- und Luftwegen. Logistikdienstleistern, die nach einem neuen Standort oder zusätzlichen Flächen für mehr Wachstum suchen, bieten wir mit der Neuentwicklung ein zukunftsfähiges und nachhaltig errichtetes Zuhause. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Kommune, dass wir erneut ein Projekt am Standort realisieren dürfen und bedanken uns für die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Gemeinsam wollen wir mit dem Vorhaben den Wirtschaftsstandort weiter stärken und die kommunale Entwicklung vorantreiben“, sagte Edwin Meijerink, CEO von Delta Development Germany.



Die Finanzierung des Grundstücksankaufs wurde durch das Beratungsunternehmen Adelfato B.V. Corporate Finance Real Estate aus Laren/Den Dolder begleitet. Juristisch beraten wurde die CCAP Group durch Dentons (Amsterdam und Frankfurt), Delta Development durch LPA Law München. Der Projektstart ist für Anfang 2026 mit dem Rückbau der Bestandsgebäude geplant, die Fertigstellung für Mitte 2027.