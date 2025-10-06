Ab Frühjahr 2027
Deloitte mietet 6.000 m² im RAW in Frankfurt
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte wird spätestens ab Frühjahr 2027 rund 6.000 m² Bürofläche im RAW, dem Business Campus im Frankfurter Europaviertel, beziehen.
„Dieser Vermietungserfolg zeigt, dass Bestandserhalt und nachhaltiges Refurbishment in gut angebundenen Lagen auch in herausfordernden Zeiten gelingen können – und namhafte Mieter überzeugt“, sagt Kira Groth, Managing Director bei Quest Investment Partners. „Das RAW steht in einem Zeitalter der Veränderung für Langlebigkeit und für eine einzigartige, zeitlose Architektur. Mit dem Wandel zu einem multifunktionalen Business Campus mit Retailnutzung im Erdgeschoss und einer Reihe aufeinander abgestimmter Nachhaltigkeitsmaßnahmen schaffen wir hier einen lebendigen Ort für modernes Arbeiten.“
Das RAW mit seinem markanten 65 Meter hohen Turm und einer Gesamtmietfläche von ca. 53.000 m² wurde von dem Kölner Architekten Stefan Böhm entworfen und 1989 als Zentrale der Deutschen Bahn für rund 3.000 Mitarbeitende eröffnet. Nach Erteilung der Baugenehmigung wurde bereits Anfang dieses Jahres mit den Baumaßnahmen für das umfassende Refurbishment begonnen [wir berichteten]. Dieses umfasst unter anderem die Schaffung flexibler Büroflächen und kleinteiliger Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sowie die energetische Modernisierung des Gebäudes. Photovoltaikanlagen, Smart Metering, ein modernes Licht- und Designkonzept sowie begrünte Innenhöfe machen das RAW fit für die Zukunft und verwandeln es in einen nachhaltigen, vielseitig nutzbaren Business Campus. Mit seiner Lage in der Stephensonstraße 1, zwischen dem aufstrebenden Europaviertel und dem traditionsreichen Gallusviertel, verbindet das RAW modernes Stadtleben mit kultureller Vielfalt. Die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof, zur Innenstadt und zur Autobahn gewährleistet zudem eine optimale Anbindung.