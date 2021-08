Delitzscher Wasserturm: Quarterbacks Apartmenthaus erreicht fünfte Etage

Nach einer langen Planungsphase läuft die Revitalisierung des Delitzscher Wasserturms jetzt auf Hochtouren. Nach dem Quarterback im vergangenen Oktober mit dem Hochbau begonnen wurde, ist der Anbau inzwischen auf fünf Geschosse gewachsen. Bis Herbst 2022 soll laut des Investors aus der „spektakuläre Symbiose“ aus historischem Bauwerk und moderner Architektur ein einzigartiges zeitgenössisches Apartmenthaus entstehen.

