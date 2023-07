Die Deli Group Germany GmbH zieht von Ottensen direkt an den Hamburger Fischmarkt an der Elbe. Hierzu mietet die Design- und Produktentwicklungsabteilung der Deli Group ein ca. 200 m² großes Kreativloft in der 2005 erbauten Immobilie Dock45 am Pinnasberg. Der Einzug in das neue Büro am Heidenkampsweg 45 ist bereits erfolgt. Die Korts Immobilien GmbH hat den Mieter bei der Standortsuche erfolgreich beraten und vermittelt.

