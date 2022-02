Dekra mietet Büroflächen für neue Arbeitswelten in Frankfurt

Die Dekra Automotive Solutions Germany GmbH mietet rund 1.000 m² Bürofläche in Frankfurt Niederrad. Vermieter ist die Montano Real Estate GmbH, der Bezug ist für Mitte nächsten Jahres geplant.

.

Die Büroräume am Lyoner Stern, Hahnstraße 68-70, entsprechen den Anforderungen an neue Arbeitswelten. Dekra zieht in die ehemalige Musteretage des Eigentümers im 9. Obergeschoss, dem höchsten Stockwerk des Gebäudes, die innovativ und technisch auf dem aktuellen Stand ausgebaut und ausgestattet ist.



Colliers war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.