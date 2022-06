Der Gebäudesektor zählt zu den größten CO2-Emittenten. Im Schnitt verursachen Immobilien 60 % der klimaschädlichen CO2-Emissionen in Städten auf der ganzen Welt. In den größten Wirtschaftszentren sind es sogar noch mehr. 78 % in London, 73 % in Tokio, 71 % in der US-Hauptstadt Washington, 70 % in Paris und

[…]