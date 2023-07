Dekarbonisierung durch Technologien äußerst rentabel

BitStone Capital und Peak Pride haben in Kooperation ein Dekarbonisierungs-Papier für die Immobilienbranche veröffentlicht. Das Papier fokussiert auf die Dekarbonisierungs-Potentiale heute verfügbarer Technologien in der Immobilienbranche. Dabei werden sowohl eine Gesamt-Übersicht über das Ökosystem gegeben als auch in verschiedenen Case Studies Praxis-Beispiele mit nachgewiesener CO2-Einsparung gezeigt. So wird Bau- und Immobilienunternehmen ein Leitfaden gegeben, der bei der schnellen Umsetzung von Dekarbonisierungs-Projekten helfen soll.

.

Kai Panitzki, Managing Partner von Bitstone Capital entnimmt dem Ergebnis ein sehr optimistisches Bild. “Unser Papier und insbesondere die enthaltenen Case Studies zeigen, wie viel CO2 die Branche heute schon ohne größere Investments einsparen kann. Technologie erweist sich hier erneut als Treiber eines operativen Themas, welches unserer Branche im Kerngeschäft hilft.”



In den 7 Case Studies über den Lebenszyklus einer Immobilie hinweg konnten an verschiedenen Stellen immer wieder Einsparungen von über 20% aufgezeigt werden. Bemerkenswert ist auch, dass der Return on Investment schon nach kurzen Zeiträumen positiv ausfällt.



„Das Papier zeigt für uns, dass schon viele Schritte möglich sind, um unsere Branche zu dekarbonisieren. Ein wirklich breiter Einsatz der benannten Technologien verspricht aus unserer Sicht dabei nicht nur ein Erreichen der Klimaziele, sondern zeigt auch, wie attraktiv das Investment-Umfeld im PropTech-Markt weiterhin ist“, fasst Alexander Sommer-Fein, Managing Director von Peak Pride, zusammen.