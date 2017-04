DekaBank und BayernLB finanzieren in München

Die beiden Immobilienfinanzierer DekaBank und BayernLB habe zwei Finanzierungen in der bayerischen Landeshauptstadt gemeldet. Die DekaBank hat dem Fonds „Next Estate Income Fund II“ ein Akquisitionsdarlehen gewährt, während die BayernLB die Projektentwicklung „Kap West“ finanziert.

.

41 Mio. Euro für BNP Paribas REIM

Die DekaBank hat dem Next Estate Income Fund II (NEIF II) ein Akquisitionsdarlehen für den Kauf eines Bürogebäudes in München zur Verfügung gestellt. Der Fonds wird von BNP Paribas REIM verwaltet. Das als H2O bekannte Bürogebäude befindet sich im Stadtteil Moosach und wurde im noch Ende letzten Jahres vom Fondsmanagement akquiriert. Es umfasst ein vom Projektentwickler Wöhr + Bauer neu gebautes Bürogebäude mit einer Fläche von 19.805 m² auf sechs Stockwerken und ist fast vollständig vermietet [BNP Paribas Real Estate IM investiert 200 Mio. Euro in NEIF II]. Der Darlehensbetrag beläuft sich auf 41 Millionen Euro, mit variabler Verzinsung und einer Laufzeit von sechs Jahren. Die DekaBank war alleiniger Lead Arranger, Kreditgeber und Hedging-Anbieter.



145 Mio. Euro für die OFB

Die BayernLB hat indes eine der größten spekulativen Projektentwicklung in München finanziert. Für den Neubau des Bürogebäudes Kap West im Teilmarkt Hirschgarten stellt der Immobilienfinanzierer der OFB Projektentwicklung rund 145 Mio. Euro bereit. Das Kap West, nach dem Entwurf des niederländischen Architekturbüros Wiel Arets Architects, wird nach der Fertigstellung rund 42.000 m² modernste Nutzflächen, davon rund 35.000 m² Büroflächen, umfassen. Die zwei eigenständigen Baukörper des Ensembles, mit vier separaten Erschließungskernen, werden jeweils um einen Turm erweitert. Auf dem rund 7.300 m² großen Areal haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Die Fertigstellung und Einzug der ersten Mieter ist für Mitte 2019 geplant. Die Projektentwicklung wurde bereits zu Beginn des Jahres von der OFB an die Allianz Real Estate veräußert und gehört zu den Top-Deals des ersten Quartals [Allianz kauft Münchner Büroprojekt Kap West von der OFB].