DekaBank stellt Hines 41,5 Mio. für das Caleido zur Verfügung

Die DekaBank hat im Auftrag des Hines Pan European Core Funds (HECF) ein Darlehen zur Refinanzierung der Immobilie „Caleido“ in Stuttgart arrangiert. Die DekaBank ist alleiniger Kreditgeber der Finanzierung in Höhe von 41,5 Mio. Euro, die eine Laufzeit von sieben Jahren hat. Mit der Refinanzierung des Gebäudes „Caleido“ baut die DekaBank ihre jahrelange Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Immobilienkonzern Hines weiter aus.

Das in der Stuttgarter Innenstadt gelegene Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus in der Tübinger Straße 43 mit einer Gesamtfläche von rund 19.000 m² ist fast vollständig vermietet. Hines hatte das Gebäude in 2014 für über 70 Mio. Euro erworben [wir berichteten].