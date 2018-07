DekaBank finanziert den Ankauf von Logistikgebäuden

Die DekaBank hat eine Finanzierung in Höhe von 117,3 Mio. Euro zum Erwerb von drei hochwertigen Logistikeinrichtungen in Deutschland für Kwasa Goodman Germany, einem Co-Investment von Goodman und dem Employee Provident Fund (Malaysia) bereitgestellt. Pbb Deutsche Pfandbriefbank hat die Finanzierung gemeinsam mit der DekaBank ausgegeben, die als Arrangeur agiert. Das Darlehen wurde als Forward-Darlehen mit drei verschiedenen Auszahlungsbeträgen nach Fertigstellung der einzelnen Einrichtungen strukturiert.

.

Die erste Immobilie ist ein modernes Logistikobjekt in Ergolding (Bayern), das bis 2032 vollständig an BMW vermietet wird. Zwei weitere Objekte befinden sich in Marl und werden langfristig an die Metro Group vermietet. Die Metro-Objekte mit einer Fläche von insgesamt etwa 235.000 m² gehören somit zu den größten Logistikeinrichtungen in Europa.