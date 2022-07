DekaBank finanziert Amazon-Logistikobjekt in Nürnberg

Die DekaBank hat ein vorrangiges Darlehen in Höhe von 44,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, das mit einer Last-Mile-Logistikimmobilie in Nürnberg besichert ist. Die Immobilie wurde von zwei deutschen institutionellen Investoren erworben, die von Luwin Real Estate beraten wurden [wir berichteten].

.

Das Objekt in der Beuthener Straße 47 befindet sich im etablierten Grundig Gewerbepark in Nürnberg und wurde 2021 fertiggestellt. Die Immobilie hat eine Fläche von 9.500 m² und ist langfristig und vollständig an Amazon vermietet [wir berichteten].



„Wir freuen uns, Luwin Real Estate und seine Investoren beim Erwerb eines wichtigen Last-Mile-Logistikobjekts in sehr guter Lage mit einer konservativen Finanzierung zu unterstützen. Wir sind auch weiterhin bestrebt, Investitionen in Core-Büro- und Logistikimmobilien in Deutschland als Fremdkapitalgeber zu begleiten“, sagt Amar Latif, Leiter Immobilienfinanzierung Deutschland bei der DekaBank.