Groß & Partner vermietet 10 Etagen im Four an die DekaBank

Groß & Partner haben den nächsten prominenten Mieter für ihr Projekt „Four“ an der Angel. Die DekaBank Deutsche Girozentrale wird ihren Vertrag im Trianon nicht verlängern, sondern ab 2024 in die Entwicklung Four ziehen. Der Mietvertrag für rund 16.000 m² Bürofläche auf zehn Etagen im höchsten Turm der Entwicklung des künftigen Hochhausquartetts, dem T1, ist unterzeichnet. Erst vor kurzem hatten auch Freshfields Bruckhaus Deringer [wir berichteten] sowie Allen & Overy [wir berichteten] großflächige Mietverträge für den T1 unterzeichnet.

Das gemischt-genutzte Hochhausensemble in der Große Gallusstraße 10-14 wird derzeit nach Entwürfen des Amsterdamer Architekturbüros UNStudio inmitten des Frankfurter Bankenviertels realisiert. Die DekaBank mietet in dem rund 233 Meter hohen T1 zehn Büroetagen und damit 22 Prozent der Gesamtfläche. Sie wird im Jahr 2024 nach über 20 Jahren das Trianon verlassen und in das neu entstehende Hochhaus auf dem ehemaligen Deutsche Bank-Areal einziehen.



„Die DekaBank und das Gebäude T1 passen hervorragend zusammen“, resümiert Nikolaus Bieber, Geschäftsführer von Groß & Partner den Deal. „Mit den Mietern Allen & Overy, Freshfields und der DekaBank haben wir bereits mehrere Jahre vor Fertigstellung drei Top-Adressen für den T1 gewinnen können.“ Ergänzt wird der hochkarätige Mieterbesatz durch Baker McKenzie im T4. Alle Parteien profitieren vom vielfältigen Nutzungsmix des Quartiers. Four vereint Wohn-, Hotel- und Büroflächen mit Bereichen für Gastronomie und Einzelhandel.



„Trotz der Corona-bedingten Lage zeigt der erfolgreiche Vertragsabschluss, wie attraktiv Four ist“, sagt dazu Karolina Thoben, Leiterin der Bürovermietung bei Groß & Partner. „Das Four steht für die Qualität und den hohen Anspruch, den wir an uns und alle unsere Projekte stellen“. Das lohnt sich: Mit der DekaBank unterzeichnet der Frankfurter Projektentwickler den vierten großen Mietvertrag für das Vorzeigeprojekt. Damit liegt die Vorvermietungsquote der Büroflächen des T1 – und das immerhin noch vier Jahre vor Fertigstellung – nun bereits bei rund 55 Prozent.



Bei den Vertragsverhandlungen war die BNP Paribas Real Estate zusammen mit CBRE vermittelnd tätig. Groß & Partner wurde von der Anwaltskanzlei Kucera beraten. Die DekaBank wurde von GSK Stockmann beraten.