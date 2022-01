Deka vermietet 8.400 m² im Friedrich Carré II

Deka Immobilien vermietet rund 8.400 m² Bürofläche im Friedrich Carré II in Berlin-Mitte. Die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, die bereits rund 4.200 m² im Objekt nutzte, hat ihre Mietfläche deutlich vergrößert und sich langfristig an die Immobilie in der Friedrichstraße 149/Dorotheenstraße 54 gebunden. Das Unter­nehmen berät seit 2017 deutsch­landweit die öffentliche Hand bei Organisations- und Investitionsvorhaben strategisch und wirtschaftlich als Inhouse-Berater in 100 Prozent öffentlicher Trägerschaft.

Das Friedrich Carré II zählt seit 2011 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa [wir berichteten] und wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM mit „Sehr gut“ zertifiziert.