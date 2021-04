Deka vermietet 45.000 m² an den belgischen Staat

Die Deka Immobilien unterzeichnet mit der staatlichen Liegen­schaftsverwaltung für Belgien eine Mietvertragsverlängerung über fast 45.000 m² Büroflächen im Brüsseler Gebäude „Eurostation“.

Gebäuderegie, die staatliche Liegen­schaftsverwaltung für Belgien, hat sich mit diesem Vertrags­abschluss langfristig zu der Immobilie „Eurostation“ direkt am Brüsseler Hauptbahnhof Gare du Midi bekannt. Der alleinige Büromieter im Objekt will die Flächen­gestaltung an die modernen Arbeitsbedingungen anpassen und an diesem Standort mehrere staatliche Behörden beziehungsweise Ministerien bündeln. Der Vertrag, der vom Ministerrat genehmigt wurde, stellt einen der größten Abschlüsse in diesem Brüsseler Teilmarkt dar.



Die Deka Immobilien hatte die Liegenschaft 2004 als Neubau für den Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect erworben. Das Bürohaus wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM mit „Very good“ zertifiziert. Jones Lang LaSalle war bei dieser Transaktion beratend tätig.