Deka vermietet 260 m² im Düsseldorfer Wilhelm-Marx-Haus

Die Deka Immobilien vermietet rund 260 m² im Düsseldorfer Wilhelm-Marx-Haus an die Ludes Architekten – Ingenieure GmbH. Das auf Immobilien des Gesundheitswesens spezialisierte Architekturbüro wird die Fläche zum 15.07.2022 beziehen.

.

Das Bürohochhaus in der Heinrich-Heine-Allee 53 befindet sich im Central Business District der Landeshauptstadt und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 10.400 m², verteilt auf zwölf Geschosse. „Das historische Gebäude befindet sich in bester Düsseldorfer Geschäftslage. Wir freuen uns, dass wir dem Mieter passende Flächen mit modernster Büroausstattung in einem gefragten Arbeitsumfeld vermitteln konnten“, so Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf.



Das Objekt gehört zum Liegenschaftsvermögen des offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect. Deka Immobilien wurde von Imovo im Rahmen eines Leadmaklerauftrags beraten. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Mieterseite beratend tätig.