Deka verkauft Jumeirah-Hotel auf Mallorca vollständig an Dubai Holding

Das Fünf-Sterne-Hotel Jumeirah Port Sóller auf Mallorca geht vollständig an die Dubai Holding. Deka Immobilien hat das Luxushaus oberhalb von Port de Sóller an den bisherigen Betreiber verkauft. Über den Kaufpreis des Objekts, das zuletzt mit rund 61 Mio. Euro in den Büchern stand, wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die Dubai Holding verstärkt ihr globales Hospitality-Portfolio durch den Erwerb des Jumeirah Mallorca an der Nordwestküste der Insel. Das rund 21.000 m² große Areal umfasst das Luxushotel mit 121 Zimmern (darunter 15 Suiten) und 58 Parkplätzen sowie ein angrenzendes unbebautes Grundstück, das als Naherholungs- und Naturschutzgebiet sowie eingeschränkt für die Landwirtschaft gewidmet ist. Für den operativen Betrieb ergeben sich keine Änderungen: Das Haus wird weiterhin unter der Marke Jumeirah geführt, die bereits vor der Transaktion zur Hospitality-Sparte der Dubai Holding gehörte. Jumeirah betreibt weltweit derzeit 34 Hotels und Resorts, davon fünf in Europa.



Laut Amit Kaushal, Group Chief Executive Officer der Dubai Holding, stellt die Akquisition eine strategische Ergänzung dar, um durch Investitionen in hochwertige Vermögenswerte den langfristigen Wert des Konzerns zu steigern. Der Fokus liegt dabei auf diszipliniertem Wachstum und der Performance-Optimierung an Weltklasse-Reisezielen.



Die Verkäuferin Deka Immobilien hatte das Projekt bereits im Jahr 2007 erworben [wir berichteten] und nach der Fertigstellung 2012 eröffnet. Seitdem etablierte sich die Immobilie als eine der exklusivsten Adressen Mallorcas mit Zimmerpreisen, die im Frühsommer im vierstelligen Bereich liegen. Die mit dem Nachhaltigkeitsstandard LEED-Platin zertifizierte Immobilie war im offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect allokiert. Der Exit erfolgte aus portfoliostrategischen Gründen, da der Standort Mallorca und die reine Ausrichtung auf Freizeitnutzung nicht mehr der strategischen Linie des Fonds entsprachen. Laut Deka wurde auf Fondsebene ein Gewinn realisiert; zum exakten Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht.



Mit dieser Transaktion nutzt das Fondsmanagement die hohe Liquidität im mallorquinischen Hotelmarkt. Der spanische Hotelsektor verzeichnete 2025 ein beinahe rekordverdächtiges Transaktionsvolumen von 4,228 Milliarden Euro, wobei die Balearen mit über 600 Millionen Euro ein zentraler Kapitalmagnet waren [we reported]. Marktanalysen von CBRE bestätigen, dass die operative Stabilität und die anhaltende Attraktivität für internationale Investoren die mittelfristigen Aussichten stärken. Die Dynamik des Marktes zeigt sich auch zu Beginn des Jahres 2026: Neben der Deka nutzte zuletzt auch Cerberus das positive Marktumfeld für den Verkauf eines Caprice-Hotelportfolios [we reported].