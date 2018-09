Deka verkauft Wahlerpark an Beos

Deka Immobilien hat den 34.000 m² großen Gewerbepark Wahlerpark in Düsseldorf an die Beos AG verkauft. Der Fondsmanager hatte die Immobilie vor achtzehn Jahren für ihren offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect erworben. Bei der in die Jahre gekommenen Immobilie mit einem Leerstand von über 20 Prozent muss nun aber eine Management-Strategie her, die der neue Eigentümer umsetzen will. „Mit unserem Ansatz eines aktiven und lokal verankerten Managements sehen wir vielversprechende Möglichkeiten, den Leerstand abzubauen und zugleich Mietsteigerungspotenziale zu heben“, sagt Christine Eschbach, Senior Projektleiter bei der Beos AG in Köln. „Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein: Der Standort ist sehr gut angebunden, die Flächennachfrage steigt stetig und der Wahlerpark bietet darüber hinaus flexible Flächenkonfigurationen.“

.

Die Beos wird den Gewerbepark in der Wahlerstraße 4-32 in ihren offenen Immobilien-Spezial-AIF Corporate Real Estate Fund Germany III (CREFG III) einbringen und baut damit sein Bestandsportfolio im Stadtteil Rath weiter aus. Das Gewerbegebiet Rath verzeichnete in den vergangenen Jahren ein konstantes Wachstum. In direkter Nachbarschaft zum Wahlerpark sind neben Büroflächen auch weitere Lager- und Produktionshallen angesiedelt. Das Gewerbegebiet profitiert dabei besonders vom geringen Flächenangebot im Innenstadtbereich. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der letzte Verkehrswert wurde von Deka mit rund 35,5 Mio. Euro ausgewiesen.



Von den 34.000 m² Gesamtmietfläche entfallen rund 14.000 m² auf Büroflächen. Lager- und Logistikflächen machen knapp 20.000 m² aus. Zudem befinden sich 440 PKW-Stellplätze auf dem Areal. Zurzeit sind 25 Mieter aus verschiedenen Branchen in dem Gewerbepark ansässig. Hauptmieter sind der führende Hersteller von elektronischen Tauchpumpen Tsurumi Europe GmbH, die auf Maschinenhandel spezialisierte Surplex GmbH sowie die Bob Martin GmbH, ein Unternehmen für Heimtierbedarf.



Auf Verkäuferseite war Jones Lang LaSalle vermittelnd tätig. Beos wurde durch die Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann beraten. Der CREFG III wird von der Service-KVG Intreal verwaltet.