Deka verkauft Essener Ex-Kaufhaus an Lang & Cie und Wave

Deka Immobilien hat eine Einzelhandelsimmobilie im Herzen von Essen im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens an ein Joint Venture von Lang & Cie. und Wave Real Estate verkauft. Das markante Gebäude am Kennedyplatz bildet das Bindeglied der zwei wichtigsten Einkaufsstraßen Kettwiger Straße und Limbecker Straße.

.

Bereits während des Ankaufsprozesses konnte mit der Stadt Essen ein 25-jähriger Mietvertrag als Globalmieterin über ca. 11.000 m² zur Unterbringung der neuen Zentralbibliothek in dem Objekt am Kennedyplatz 9-11/Markt 5-6 abgeschlossen werden.



„Das Ziel der Nachhaltigkeit stand bei dem Vorhaben von Anfang an im Mittelpunkt unserer Überlegungen“, betonen die Joint Venture Partner, Dominic Müller-Jaeger von Lang & Cie. und Oliver Barth von Wave Real Estate. Alte und neue Bausubstanz werden nachhaltig miteinander kombiniert. Der nahezu stützenfreie Rohbau und die hohen Geschossdecken des alten Geschäftshauses bieten ideale Voraussetzungen zur Umsetzung der modernen Bildungs-, Erlebnis- und Bürolandschaften.



„Mit der neuen Zentralbibliothek wollen wir auch die wichtigen ESG-Anforderungen erfüllen. Die Umweltziele sollen u.a. mit dem Einsatz regenerativer Photovoltaikenergie und dem CO2 einsparenden Erhalt des Rohbaus realisiert werden. Mit der Stadt Essen als langfristigem Mieter und wichtigem Partner wird neben dem Bildungsauftrag auch ein Beitrag zur Schaffung eines neuen, zentralen und öffentlichen Raumes geleistet. Dies wird die Innenstadt neben dem vorhandenen Gastronomie- und Einzelhandelsangebot zusätzlich beleben und unterstreicht die S- und G-Eigenschaften dieses Investments.“



2024 ist bereits die Übergabe des Objekts geplant.



Die neue Zentralbibliothek ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit neuen, belebenden Konzepten eine Antwort auf den teilweisen Rückzug des Einzelhandels aus den Innenstädten reagieren kann. Die Entwickler sind sich sicher, dass die selten vorzufindenden Investmenteigenschaften die Chance auf ein echtes Premiuminvestment für einen langfristig orientierten Investor darstellen.