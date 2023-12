Die Deka Immobilien hat die aktuell gute Lage auf dem japanischen Investmentmarkt genutzt und das Don Quijote Building in Tokio nach einer Haltedauer von 19 Jahren erfolgreich verkauft. Die Don Quijote Co. Ltd. hat das Objekt aus dem Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal erworben. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

[…]