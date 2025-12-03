Deka verkauft Büroimmobilie in Yokohama mit Gewinn

Deka Immobilien hat ein Büro- und Servicegebäude im Hakusan High-Tech-Park in Yokohama erfolgreich veräußert. Die Immobilie war mehr als 17 Jahre im Bestand des Fonds Deka-ImmobilienGlobal und wurde nun mit Gewinn an Godo Kaisha Hakusan, gegründet durch ein Konsortium aus mehreren japanischen institutionellen Investoren, verkauft.

.

Der „German Industry Park“ wurde 1987 errichtet und umfasst eine vermietbare Fläche von rund 15.600 m² sowie 107 Parkplätze. Die Immobilie bietet neben Büroflächen flexible Nutzungsmöglichkeiten für Produktion, Forschung, Produktpräsentationen und Lagerhaltung. Ergänzt wird das Angebot durch ein Restaurant, eine Cafeteria und Schulungsräume. Das Objekt ist vollständig an 24 Nutzer aus der Industrie, Technologie und Fertigung vermietet. Nach dem japanischen Zertifizierungssystem CASBEE für Green Buildings wurde das Objekt mit vier von fünf möglichen Sternen bewertet.



Die Liegenschaft liegt im Hakusan High-Tech-Park in Yokohama, der zweitgrößten Stadt Japans. Der German Industry Park gilt als zentrale Anlaufstelle für deutsche Unternehmen, die den Zugang zum japanischen Markt und zur Region suchen. Die Verkehrsanbindung ist hervorragend: Der internationale Flughafen Tokio-Haneda liegt rund 20 Kilometer entfernt, und die nahegelegene Bahnstation bietet eine schnelle Verbindung mit dem Hochgeschwindigkeitszug zwischen Tokio und Osaka im Zehn-Minuten-Takt.



Mit dieser Transaktion nutzt das Fondsmanagement nach mehr als 17 Jahren Haltedauer die gute Marktsituation in Japan, um eine ältere Liegenschaft im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements zu verkaufen. Der Fonds plant, die durch den Verkauf gewonnene Liquidität zeitnah zu reinvestieren, um antizyklische Ankaufschancen zu nutzen. Über die Gesamthaltedauer erzielen die Anleger mit dem Verkauf einen deutlichen Gewinn.