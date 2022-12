Deka verkauft Bürogebäude in Paris

Die Deka Immobilien hat für rund 73 Mio. Euro ein Bürohaus in Paris aus dem Bestand des Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect veräußert. Der Käufer „Eau de Paris“, der städtische Wasserversorger, residiert derzeit an einem Standort in unmittelbarer Nähe und plant, das Objekt als neues Hauptquartier zu beziehen.

.

Das Objekt „Le Malraux“ liegt im Teilmarkt „Paris Rive Gauche“, einem etablierten Bürostandort auf der linken Seite der Seine im 13. Arrondissement. Die 2001 fertig gestellte Liegenschaft umfasst eine vermietbare Fläche von mehr als 6.800 m² und 42 Parkplätze. Sie ist noch bis Ende März 2023 vollständig an BCPE/Natixis Immo Exploitation SA vermietet.



Diese Transaktion ist Bestandteil der laufenden Portfoliooptimierung, welche den Verkauf von älteren Immobilien vorsieht, um sie durch strategisch besser ausgerichtete Immobilieninvestitionen zu ersetzen. Zudem konnte nach 14-jähriger Haltedauer auch noch ein Verkaufsgewinn realisiert werden.