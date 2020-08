Deka verkauft Amsterdamer Büro an Aviva Investors

Deka Immobilien hat den Amsterdamer Standort von Freshfields Bruckhaus Deringer an den Asset Manager Aviva Investors verkauft. Das Objekt stammt aus dem Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die Liegenschaft Strawinskylaan 10 umfasst mehr als 8.100 m² vermietbare Fläche verteilt auf vier Geschosse und 82 Parkplätze. Sie ist vollständig und langfristig an die Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer vermietet. Das Objekt ist am westlichen Rand des Amsterdamer Central Business Districts Zuidas angesiedelt und bietet gerade durch die Lage laut Daniel McHugh, Managing Director, Real Estate, bei Aviva Investors, ein hervorragendes Potenzial. „Die Südachse Amsterdams ist einer der besten Bürostandorte Europas, und wir freuen uns, dass wir in diesem Bezirk ein solch erstklassiges Asset erworben haben. Dank der ausgezeichneten Verkehrsanbindung und der unmittelbaren Nähe zum Flughafen Schiphol und zum Zentrum von Amsterdam zieht dieser Bezirk international renommierte Unternehmen an. Wir glauben, dass er über ein starkes zukünftiges Wachstumspotenzial verfügt, während wir weiterhin hochklassige Objekte in Kernlagen bevorzugen. Wir gehen davon aus, dass er langfristige Erträge innerhalb des Portfolios bieten wird“, so McHugh.



Deka-ImmobilienGlobal hatte das 1988 errichtete Gebäude 2004 als Refurbishment mit Erweiterungsflächen erworben. Nach 16 Jahre Haltedauer mit stabilem Cashflow bietet sich nun die Chance, die Liegenschaft zum Vorteil der Anleger zu verkaufen. Der Verkauf erfolgt im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements.