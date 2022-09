Deka veräußert Pariser Objekt an AnaCap und Freo

Die Deka Immobilien hat ein Einzelhandelsobjekt in Paris aus dem Portfolio des Spezialfonds VA-Domus nach rund sechs Jahren Haltedauer an ein Joint Venture zwischen AnaCap Financial Partners und Freo Group veräußert. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Der 1930 erbaute und 2000 sanierte Gebäudekomplex „Grande Armée“ in der 10 Avenue de la Grande Armée liegt in unmittelbarer Nähe des Triumphbogens. Das Ensemble, das Deka im Jahr 2016 für rund 60 Mio. Euro erworben hatte [wir berichteten], verfügt über rund 16.050 m² Mietfläche, die sich in Einzelhandel, Wohnen und Büro aufteilt. Im Bestand des VA-Domus befand sich ausschließlich die Einzelhandelsfläche, die sich über 8.550 m² erstreckt und zuletzt vom Mieter Conforama genutzt wurde.



Der Käufer plant ein Refurbishment des Objektes einhergehend mit einer Multi-Tenant-Nutzung.