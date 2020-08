Deka und LHI in Düsseldorf handelseinig

Die Deka Immobilien GmbH hat jetzt im Rahmen des Portfoliomanagements das Bürogebäude W2 aus dem Portfolio des Offenen Immobilienfonds Westinvest Interselect nach einer Haltedauer von rund 20 Jahren verkauft. Neuer Eigentümer ist die LHI Gruppe, die das Gebäude in einen Spezial-AIF einbringen wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das im Jahr 2002 erbaute sowie BREEAM-Good-zertifizierte Bürogebäude in der Wahlerstraße 2 verfügt über eine Gesamtmietfläche von gut 8.328 m² und befindet sich im Nordosten des Düsseldorfer Stadtgebiets in direkter Nachbarschaft zur Stadt Ratingen. Der Vermietungsstand des in die Jahre gekommenen Gebäudes liegt aktuell bei 77 Prozent. Hauptmieter ist seit 2009 der Molkereikonzern Arla Foods Deutschland [wir berichteten]. Zuletzt war das börsennotierte Unternehmen mVise auf 1.300 m² als Mieter hinzugekommen [wir berichteten].



Das Investment-Team von BNP Paribas Real Estate hat den Verkäufer bei der Transaktion beraten.