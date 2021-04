Deka sichert sich französisches Logistikportfolio für 136 Mio.

Die Deka Immobilien investiert über eine Sale and Leaseback Transaktion für seinen Sektorenfonds WestInvest TargetSelect Logistics rund 136 Mio. Euro in Nord-Frankreich. Mit dem Portfolio-Deal stärkt der Fonds seine geografische Allokation.

.

Vor dem Ankauf in Frankreich baute der Fondsmanager seinen Bestand in Österreich mit einem Ankauf im Herbst aus [wir berichteten]. In Frankreich hat der Fonds schon drei weitere Objekte im Bestand.







Auf der Verkäuferseite der aktuellen Sale and Leaseback-Transaktion saß LOG´s, ein führender Logistik­dienstleister in Nordfrankreich, der alle drei Logistikhallen vollständig angemietet hat. Zwei der Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt fast 130.000 m² liegen in Wattrelos im Ballungsraum Lille, die dritte mit einer vermietbaren Fläche von rund 25.000 m² in Maubeuge, einem renommierten Automobilstandort an der französisch-belgischen Grenze. Während zwei der Logistikhallen Mitte 2020 fertig gestellt wurden und bereits in Betrieb gegangen sind, wird der Bau der größeren Halle in Wattrelos voraussichtlich im Juni 2022 abgeschlossen sein.



Das fertig gestellte Gebäude in Wattrelos wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM mit „Very Good“ zertifiziert. Für die Projektentwicklung in Wattrelos wird eine entsprechende Zertifizierung angestrebt.