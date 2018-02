Deka sichert sich Dock1Mainz-Projekt von LBBW

Bürogebäude (links) sowie das auch das Wohngebäude Dock1Mainz

Die Deka Immobilien hat das Dock1Mainz-Projekt von der LBBW für ihren Spezialfonds „Domus-Deutschland-Fonds Nr. 2“ erworben. Was die Frankfurter für die fertiggestellte Immobilie, die derzeit zu 80 Prozent vermietet ist, bezahlt haben, ist nicht bekanntgegeben worden, da die Parteien über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart haben.

Der fünfgeschossige Büroneubau, der im Jahr 2017 parallel zu 69 Eigentumswohnungen im Neubaugebiet Zollhafen Mainz direkt am Wasser fertiggestellt wurde, weist eine Mietfläche von 5.900 m² auf. Mieter sind der Online Weinhandel Vicampo.de GmbH, der Telekommunikationsdienstleister dtms GmbH, die Clinlogix Europe GmbH, die KDS Personalberatung GmbH und der Kosmetikkonzern NuSkin Germany GmbH.



Das Multi-Tenant-Bürogebäude verfügt zu dem auch über 52 Tiefgaragenstellplätze und ist mit DGNB-Gold zertifiziert. „Es überzeugt durch eine exzellente Nachhaltigkeit sowie durch eine hohe Flexibilität bei der Flächennutzung. So lassen sich die einzelnen Büroeinheiten individuell als klassische Einzelbüros, effiziente Kombibüros oder Open-Space-Areas darstellen, wobei jedes der vier Regelgeschosse mit einer, zwei oder auch vier Büroeinheiten belegt werden kann“, so die LBBW.



Der Verkauf wurde von Savills Frankfurt vermittelt. Auf Seiten des Verkäufers wirkte die HauckSchuchardt Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB. Auf Seiten des Käufers war die SMNG Rechtanwaltsgesellschaft m.b.H. tätig.